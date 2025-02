Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Amorbach - Boxbrunn (ots)

B47 / Amorbach-Boxbrunn

Einen Leichtverletzten und etwa 35.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfall am Freitagabend (28.02.) auf der B47 Richtung Boxbrunn. Ein 56 - jähriger polnischer LKW Fahrer, welcher von Eulbach kommend in Fahrtrichtung Amorbach unterwegs war, kam gegen 17:10 Uhr mit seinem Fahrzeug aufgrund des plötzlich eintretenden Schneefalls von der Fahrbahn ab. Der LKW überrollte das Verkehrsschild zum Kreis Miltenberg und die Leitplanke in den bayerischen Kreis. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die B47 war aufgrund der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Da sich der Unfall in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze ereignete, waren auch mehrere Kräfte der hessischen Polizei und Feuerwehren aus Michelstadt daran beteiligt.

