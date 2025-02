Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag ereignete sich gegen 13:15 Uhr am Kreisverkehr in der Scheffelstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem aufgrund der Verkehrslage wartenden Pkw und einer 18-Jährigen Fahrradfahrerin.

Die Fahrradfahrerin befuhr vom Odenwaldring kommend die Scheffelstraße in Richtung Kreisel. Dort überquerte sie den Fahrradüberweg nach rechts und übersah den dort wartenden Citroën. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich die Fahrradfahrerin leichte Verletzungen am Knie zuzog. Sie wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Der Pkw wurde an der vorderen Stoßstange beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Der Verkehrsunfall wurde durch das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen.

