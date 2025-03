Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mossautal - Verkehrsunfall auf der B460

Mossautal (ots)

Am Freitagabend (28.02.) ereignet sich auf der B460 zwischen der Wegscheide und dem Mossautaler Ortsteil Hiltersklingen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor eine 39-jährige Odenwälderin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw und wurde im weiteren Verlauf in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, bei welchem ein größeres Trümmerfeld auf der Fahrbahn verblieb. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn für eine längere Zeit gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell