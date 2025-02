Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsversuch zum Glück gescheitert - Zeugen gesucht

Ellingshausen (ots)

Eine Frau erhielt Donnerstagvormittag einen Anruf von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Amtsgerichts in Bayern, die ihr mitteilte, dass ihre Enkeltochter einen Radfahrer bei einem Unfall getötet hätte. Auch die vermeintliche Enkeltochter war am Telefon zu hören, diese hätte jedoch nur geweint und wäre schlecht zu verstehen gewesen. Um ihrer Verwandten zu helfen, forderte die Betrügerin eine Kaution von 20.000 Euro. Die Seniorin wurde zwei Stunden in der Leitung gehalten und suchte verzweifelt in der Zeit alles an Bargeld zusammen, was sie finden konnte, um dieses als Kaution zu übergeben. Immer noch im Glauben, die Enkeltochter zu retten, begab sich ihr Mann, zunächst ohne das Geld, zum vereinbarten Abholtermin in die Hauptstraße in Ellingshausen. Ein Anwohner bemerkte ihn und sprach ihn an. Während des Gespräches beobachteten die Männer eine blonde, etwa 30-jährige Frau, die auf sie zukam. Plötzlich überlegte sie es sich anders, drehte sich um, setzte sich in ihren grauen Kia und als der Anwohner sie ansprechen wollte, flüchtete sie in Richtung Rohr. Der Betrug war aufgeflogen und ein Schaden ist zum Glück nicht eingetreten. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Hinweise zu der Frau oder dem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0033846/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

