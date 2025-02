Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Kellerabteile

Steinbach-Hallenberg (ots)

In der Zeit von Mittwochabend, 18:15 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 15:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in insgesamt fünf Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Hergeser Allee in Steinbach-Hallenberg ein. Aus einem Abteil entwendeten sie Fahrradteile von einem E-Bike im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Weiterhin entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0033954/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

