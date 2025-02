Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - Zeugin im Auto

Schleusingen (ots)

Donnerstagabend um 20:07 Uhr stieß der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines weißen Seat Ibiza beim rückwärts ausparken, gegen einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hildburghäuser Straße in Schleusingen abgestellten grauen VW. Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine 22-Jährige in dem VW, welche den Unfall miterlebte und zusehen musste, wie der Verursacher mit seinem Pkw mit Suhler Kennzeichen ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete. Die Polizei sicherte Videoaufzeichnungen des Marktes und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0034008/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

