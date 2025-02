LPI-SHL: Zeugensuche nach Unfallflucht

Suhl (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag, 16:00 Uhr, bis Mittwochmittag, 11:30 Uhr, sprühten bislang unbekannte Täter ein Hakenkreuz an die Hauswand eines Jugendzentrums in der Bahnhofstraße in Suhl. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0032668/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr