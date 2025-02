Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl im Baumarkt

Schmalkalden (ots)

Ein 25-jähriger Mann begab sich Mittwochabend in einen Baumarkt in der Straße "Am Bad" in Schmalkalden. Er nahm sich einen Fahrradhelm aus dem Regal und lief danach durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte sein Vorhaben und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Er stoppte, gab aber weder den Helm zurück noch machte er Angaben zu seinen Personalien. Noch bevor die inzwischen alarmierte Polizei eintraf, beschädigte der 25-Jährige den Helm und warf ihn zu Boden. Auch als die Polizisten vor Ort waren, weigerte er sich, seinen Namen preiszugeben, verhielt sich weiterhin aggressiv und trat gegen eine Shampooflasche, die er zuvor aus seinem Rucksack schüttete. Die Flasche flog gegen die Schulter eines weiteren Mitarbeiters. Mehrere Anzeigen wurden gefertigt und der Mann konnte danach wieder gehen. Doch er dachte gar nicht daran, den Heimweg anzutreten, kam stattdessen zurück in den Markt und störte die weiteren polizeilichen Maßnahmen. Als Konsequenz erhielt er einen Platzverweis.

