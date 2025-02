LPI-SHL: Person auf der B19

Schmalkalden (ots) - Dienstagabend gegen 21:30 Uhr schloss eine Frau ihren E-Scooter mittels Schloss an einem Fahrradständer vor einem Einkaufsmarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden an. Als sie gegen 21:45 Uhr zurückkam, stellte sie den Diebstahl ihres Fahrzeuges fest. Der schwarze E-Scooter der Marke "Xiaomi" hat einen Wert von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 ...

