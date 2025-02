LPI-SHL: Zusammenstoß auf dem Radweg

Geisa (ots) - Bislang unbekannte Täter überschütteten am Montag, gegen 02:00 Uhr, einen in der Straße "Am Steinigt" in Geisa geparkten blauen BMW mit gelber Lackfarbe. Am Auto entstand dadurch ein erheblicher Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem/den Täter(n) oder der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

