LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss

Suhl (ots) - In der Zeit von Freitagvormittag bis Samstagabend, 22:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Spülkastendeckel in einer Sanitäranlage in einem Veranstaltungs-Center in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Weiterhin beschmierten die Täter mehrere Wände und Säulen im Gebäude mit rosa und blauer Farbe. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

