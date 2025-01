Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Randalierer beleidigen und bedrohen Bundespolizisten - Angriffe durch Schläge und Tritte

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Januar) sollen zwei Männer durch sehr aggressives Verhalten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof aufgefallen sein. Bundespolizisten stellten einen der Beiden mit einem Messer. Beide wehrten sich vehement gegen die Mitnahme zur Dienststelle.

Gegen 6:20 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Bistros die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen über zwei aggressive Männer in der Haupthalle. Diese sollen das Personal mit einem Messer bedroht und diese beleidigt, aber auch Gegenstände zerstört und randaliert haben. Vor Ort trafen die Beamten zunächst auf den lautstark schreienden 22-Jährigen. Die Einsatzkräfte näherten sich diesem von hinten und brachten den Deutschen zu Boden. Hierbei fiel ein Dolch zu Boden, welchen der Mann zuvor in der Hand gehalten hatte. Die Polizisten fesselten den Aggressor, welcher diese währenddessen mehrfach beschimpfte. Zeitgleich näherte sich ein weiterer Mann und ging bedrohlich auf die Uniformierten zu. Der Aufforderung, sich fernzuhalten, kam der 24-Jährige nicht nach. Als einer der Polizisten den Arm des Deutschen ergriff, riss dieser sich los und flüchtete in Richtung Innenstadt. Ein Passant hinderte diesen daran, so dass auch der Gelsenkirchener (24) durch den Beamten zu Boden gebracht werden konnte.

Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache beleidigte und bedrohte der 22-Jährige die Einsatzkräfte mehrfach. Auch der 24-Jährige sprach wiederholt Bedrohungen und Beleidigungen gegen die Beamten aus. Zudem versuchte er sich aus den Griffen zu befreien, ließ sich fallen und stemmte sich gegen die Laufrichtung. Hierbei unterstützten auch Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen. Während der Durchsuchung griff der Gelsenkirchener (24) einen Polizisten mittels Faustschlags an und traf diesen in der linken Gesichtshälfte. Ein zweiter Angriff verfehlte dessen Kopf. Am Boden trat der aggressive Mann mehrmals um sich, wobei ein Beamter in der Magengrube getroffen wurde. Der deutsche Staatsangehörige wies eine bereits bestehende Platzwunde auf, welche die Polizisten fotografisch dokumentierten. Hierbei trat er einen Beamten gegen das linke Knie und äußerte erneut Beleidigungen und Bedrohungen.

Nach Widerstandshandlungen und dem missglückten Versuch sich der polizeilichen Maßnahme zu entziehen, trat der Gelsenkirchener (22) mehrfach im Gewahrsamsraum gegen die Tür und die Wände. Zudem schrie er lautstark, beleidigte und bedrohte die Einsatzkräfte abermals. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Beide Männer gaben an, zuvor eine höhere Dosis eines starken Schmerzmittels genommen zu haben. Die Beamten fertigten Lichtbilder von dem 24-Jährigen und nahmen dessen Fingerabdrücke. Des Weiteren wurde der Mann, zur Verhinderung von weiteren Straftaten, in Gewahrsam genommen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung gegen den 24-Jährigen ein. Der 22-Jährige muss sich ebenfalls wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell