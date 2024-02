POL-Lebach: Betrifft: Suche nach 86jähriger Frau aus Heusweiler (Pressemittelung vom 10.02.2024)

Saarwellingen (ots) - Zwischen Montag, dem 12.02.24, 13:00 Uhr, und Dienstag, dem 13.02.24, 07:45 Uhr, kam es in Saarwellingen, Schloßstraße, zu einer Sachbeschädigung. Eine bislang unbekannte Person beschädigte ein Geländer eines Friseursalons. Dabei wurden 2 Elemente eins Stahlzauns mutwillig aus der Verankerung (Blocksteine aus Beton) gerissen. Die Blocksteine waren an den Ecken eingerissen, so dass Betonteile ...

