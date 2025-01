BPOL NRW: Erzwingungshaft vermieden - Bundespolizei zieht Geldbuße ein

Kleve - Gronau (ots) - Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag, 21. Januar 2025 um 10:30 Uhr, auf der Enscheder Straße in Gronau einen 41-jährigen Deutschen verhaftet. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich bei der Personalienüberprüfung heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl wegen Raubes durch die Staatsanwaltschaft in Münster gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Haftstrafe von einem Jahr und ...

