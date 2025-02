Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Auffahrunfall verletzt

Trusetal (ots)

Eine 21-jährige Autofahrerin fuhr Dienstagnachmittag auf der Nentershäuser Straße in Trusetal. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit und kam verkehrsbedingt zum Stehen, um in der weiteren Folge nach rechts in Richtung Pappenheimplatz abzubiegen. Eine hinter ihr fahrende 44-jährige Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und krachte in das Fahrzeugheck der Vorausfahrenden. Die 21-Jährige musste leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

