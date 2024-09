POL-PPWP: Fahrradstreife stellt Verkehrssünder fest

Kaiserslautern (ots) - Ein Taschendieb hat sich am Montagnachmittag im Gersweilerweg bereichert. Laut den Angaben des Opfers, hielt sie sich zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr in einem Discounter auf, um dort einzukaufen. An der Kasse bemerkte die 68-Jährige, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befand sich neben Ausweisdokumenten und Bankkarten auch ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei ermittelt ...

mehr