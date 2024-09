Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendieb hat sich am Montagnachmittag im Gersweilerweg bereichert. Laut den Angaben des Opfers, hielt sie sich zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr in einem Discounter auf, um dort einzukaufen. An der Kasse bemerkte die 68-Jährige, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befand sich neben Ausweisdokumenten und Bankkarten auch ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Taschendiebstahls und sucht Zeugen: Wer war zu dem Zeitpunkt auch einkaufen und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150. |kfa

