Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fußgängerin angefahren

Schleusingen (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer wollte Donnerstagabend von der Straße "Steinernes Kreuz" in Schleusingen nach rechts in die Eisfelder Straße abbiegen. Dabei übersah er eine die Fahrbahn kreuzende 84-jährige Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und musste schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

