Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Zella-Mehlis (ots)

Am späten Donnerstagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl den 25-Jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Es folgten eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt. Den 25-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell