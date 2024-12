Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen am Bahnhof Gronau

Bild-Infos

Download

Kleve - Gronau (ots)

Am Montagabend, 16. Dezember 2024 kontrollierte die Bundespolizei einen 28-jährigen Marokkaner bei der Einreise aus den Niederlanden in der grenzüberschreitenden Regionalbahn RB 64 auf der Fahrt von Enschede nach Gronau am Bahnhof in Gronau. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Dortmund mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gesucht wird. Der Mann wurde vor Ort durch die Bundespolizei verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zu den Diensträumen nach Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wird der Marokkaner am Dienstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Gronau zwecks Eröffnung des Haftbefehls vorgeführt.

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat führt die Bundespolizei seit dem 16. September 2024 vorübergehend Grenzkontrollen an allen landseitigen Schengenbinnengrenzen durch. Die Maßnahmen umfassen nicht nur die Grenzlinie, sondern auch den 30-Kilometer Grenzbereich. Dabei geht die Bundespolizei anhand aktueller Lageerkenntnisse sowie aufgrund grenzpolizeilicher Erfahrungen vor. Die Binnengrenzfahndung erfolgt uniformiert und zivil. Hierbei sollen insbesondere Ausweichbewegungen von grenzüberschreitend agierenden Straftätern erkannt und der Fahndungsdruck auf hohem Niveau gehalten werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell