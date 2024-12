Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 38-jährigen Herforder

Paderborn/Herford (ots)

Weil er die Geldstrafe aus einer Verurteilung nicht bezahlt hatte, wird ein 38-Jähriger das Weihnachtsfest wohl in Haft verbringen müssen.

Das Amtsgericht Soest hatte den serbischen Staatsangehörigen vor vier Jahren wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 850 Euro verurteilt. Weil er die nicht bezahlt hatte und für das Gericht nicht mehr erreichbar war, hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg mit Haftbefehl nach dem Mann gesucht. Am Montagmittag (16. Dezember) haben Bundespolizisten den heute in Herford lebenden Mann im Hauptbahnhof Paderborn kontrolliert. Da er die offene Geldstrafe auch mit Hilfe eines Bekannten nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Bielefeld eingeliefert. Er hat dort eine Ersatzfreiheitsstrafe von 85 Tagen zu verbüßen.

