BPOL NRW: JVA bis Mai 2025 - Bundespolizei nimmt mehrfach Gesuchten fest

Dortmund - Köln (ots)

Gestern Morgen (16. Dezember) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft suchte gleich zweimal nach diesem.

Gegen 7:30 Uhr wurde ein 37-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Kattowitz/ Polen am Flughafen Dortmund vorstellig. Er händigte den Beamten seinen Personalausweis aus. Überprüfungen der Bundespolizei ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Köln gleich zweimal nach dem Deutschen fahnden ließ. Das Amtsgericht Köln verurteilte den Gesuchten im August 2020 rechtskräftig, wegen schweren Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 10,- Euro. Einen geringen Teil hatte er davon bereits in der Vergangenheit beglichen. Eine weitere Verurteilung erfolgte dann im April 2022, wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr sowie vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis, zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 30,- Euro. Zudem wurde die Entziehung der Fahrerlaubnis für sieben Monate angeordnet.

Die Polizisten nahmen den Kölner fest, welcher nicht in der Lage war die Gesamtsumme in Höhe von 2.160,- Euro aufzubringen. Aufgrund dessen brachten die Uniformierten ihn für die nächsten 136 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

