Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sexuelle Belästigung am Haltepunkt Schloß-Neuhaus - Bundespolizei sucht Zeugen

Paderborn - Schloß Neuhaus (ots)

Am Freitagmorgen (13. Dezember) soll ein unbekannter Mann eine Frau am Haltepunkt Paderborn Schloß-Neuhaus unsittlich berührt haben.

Die Reisende beabsichtigte gegen 10:30 Uhr einen Zug nach Bielefeld zu nutzen. Bereits auf dem Bahnsteig sei ihr der Unbekannte sehr nah gekommen und gefolgt, woraufhin sie in einem günstigen Moment ein Foto von dem Mann mit dem Mobiltelefon anfertigte.

Beim Einstieg in den Zug soll der Unbekannte sie dann mit beiden Händen an den Hintern gefasst haben.

Nach Ankunft im Hauptbahnhof Bielefeld wandte sich die Geschädigte an die Bundespolizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter am Haltepunkt Schloß-Neuhaus verlief negativ.

Anhand des gefertigten Lichtbildes wird der Unbekannte wie folgt beschrieben:

-30-40 Jahre alt

-Schwarze Haare

-Dunkle Jacke

-Grünes Oberteil

-Hellblaue Hose

Die Bundespolizei führt ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und fragt:

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen, der sich am 13.12.2024 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:36 Uhr am Haltepunkt Paderborn Schloß-Neuhaus aufgehalten hat? Gibt es weitere Geschädigte in diesem Zusammenhang?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251 974370 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell