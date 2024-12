Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bittet um Mithilfe - Geschädigte nach Schlägerei in Düren gesucht

Düren (ots)

Am Montag, 11. November 2024, soll es gegen 18:00 Uhr zu einer Schlägerei in der 1. Klasse eines Regionalexpresses (Strecke Horrem - Düren) gekommen sei. Eine unbekannte Frau soll versucht haben, den Streit zu schlichten. Dabei soll ihr ein 21-jähriger Syrer mit der Faust in ihr Gesicht geschlagen haben. Diese habe eine blutende Wunde davongetragen und habe bei Halt am Bahnhof Düren fluchtartig den Zug verlassen.

Die Bundespolizei bittet nun um Mithilfe:

- Wer war Zeuge des oben geschilderten Vorfalls und kann weitere Angaben zur Sachverhaltsaufklärung machen? - Wer kann Angaben zu der Geschädigten machen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell