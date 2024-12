Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet dreifach Gesuchten im Dortmunder Flughafen

Dortmund (ots)

Am Sonntagmittag (15. Dezember) überprüften Bundespolizisten einen Mann im Flughafen Dortmund. Ermittlungen zeigten, dass eine Staatsanwaltschaft bereits mit mehreren Haftbefehlen nach diesem suchen ließ.

Gegen 11:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 57-Jährigen im Dortmunder Flughafen. Die Überprüfung seiner Person ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund bereits drei Haftbefehle gegen deutschen Staatsbürger erlassen hatte. Das Amtsgericht Dortmund verurteilte ihn erstmals im April 2020 rechtmäßig, wegen Erschleichens von Leistungen in sechs Fällen, zu einer Freiheitsstrafe von ursprünglich vier Monaten. Eine weitere rechtmäßige Verurteilung erfolgte im Januar 2022, wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch in fünf Fällen sowie wegen Erschleichens von Leistungen geringwertiger Sachen in drei Fällen, zu einer Freiheitsstrafe von ursprünglich fünf Monaten. Im Juni 2024 erfolgte dann eine weitere rechtmäßige Verurteilung wegen Erschleichens von Leistungen in zwei Fällen. Hier wurde der Dortmunder zu einer Geldstrafe in Höhe von 150 Tagessätzen á 10,- Euro verurteilt.

Die Bundespolizisten nahmen den mehrfach Gesuchten fest und führten ihn der Bundespolizeidienststelle im Flughafen Dortmund zu. Vor Ort gab dieser bekannt, dass er die Geldstrafe in Höhe von 1.500,- Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht begleichen könne. Die gesamte Restfreiheitsstrafe der ursprünglichen neun Monate, beliefen sich zum Zeitpunkt der Festnahme auf insgesamt 57 Tagen.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen führten die Beamten den 57-Jährigen für voraussichtlich 132 Tage einer Justizvollzugsanstalt zu.

