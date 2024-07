Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zuviel mit dem Gaspedal gespielt

Mannheim-Innenstadt (ots)

Die Besatzung einer Zivil-Streife staunte nicht schlecht als sie am 20.07.24, gegen 21:50 Uhr mit ihrem Fahrzeug an einer roten Ampel in der Mannheimer Innenstadt stand. Neben den Beamten hielt ein PKW mit einem 20-jährigen Fahrer am Steuer. Dieser spielte offensichtlich ausgiebig mit dem Gaspedal und ließ so mehrfach sehr stark und laut, den Motor aufheulen. Daher wurde der Fahrer kurz darauf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer gar nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Viel schlimmer noch, er hatte das Fahrzeug der Mutter ohne deren Kenntnis und Zustimmung geführt.

