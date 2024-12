Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannte spucken und sprühen Reizstoff auf zwei weibliche Personen

Köln (ots)

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, die am 24. September 2023 zwei, sich auf dem Bahnsteig zu Gleis 10 des Kölner Hauptbahnhofs befindliche weibliche Personen, zunächst bespuckt und im Anschluss ein Reizstoffsprühgerät gegen ebendiese eingesetzt haben sollen.

Gegen 09:16 Uhr nahm eine insgesamt fünfköpfige männliche Personengruppe erstmals Kontakt zu den zwei Geschädigten auf. Als diese äußerten, nicht mit ihnen reden zu wollen, spuckte der erste Tatverdächtige in Richtung der Mädchen. Im Anschluss begab sich die gesamte Personengruppe in die auf Gleis 10 stehende S11 in Richtung Bergisch Gladbach. Dort öffnete der zweite Tatverdächtige erneut die Türen und sprühte unmittelbar mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung der beiden Mädchen. Im Anschluss übergab er das Reizstoffsprühgerät an einen dritten Tatverdächtigen, der die Prozedur wiederholte. Nach Tatbegehung verließen die fünf Personen die Tatörtlichkeit mit der S11.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Köln die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach den bisher unbekannten Tatverdächtigen. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Köln unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa-80-2024.html

