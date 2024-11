POL-PDMT: Hachenburg und Bad Marienberg - Verkehrsunfälle

Dreisbach (ots) - Am Samstag, 02.11.2024, wurde gegen 01:30 Uhr, festgestellt, dass ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße von Dreisbach aufgebrochen wurde. Wahrscheinlich in den wenigen Stunden zuvor hatte jemand versucht, das Metallgehäuse brachial aufzuhebeln. Dies gelang offenbar nicht, die Ware in dem Automaten wurde wohl nicht erreicht. Zeugen, die den Vorgang oder verdächtige Personen beobachtet haben ...

