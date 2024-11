Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Zwei Diebstähle beim Abbau des Katharinenmarktes

Hachenburg (ots)

Beim Abbau des Katharinenmarktes in Hachenburg nutzte ein Dieb einen unbedachten Augenblick, um eine Handtasche aus einem Verkaufsstand zu entwenden. Die Tat ereignete sich am Samstag, 02.11.2024, nach 18:00 Uhr, als die Verkäuferin eines Standes gegenüber des Löwencafes in der Graf-Heinrich-Straße durch die Aufräumarbeiten abgelenkt war. Die schwarze Lederbeutelhandtasche mit Dokumenten und anderen Gegenständen, unter anderem einem 4stelligen Betrag aus den Tageseinnahmen des Standes, stand kurz unbeobachtet zwischen zahlreichen Kisten auf der Verkaufsablage. Die Geschädigte selbst bemerkte nichts Auffälliges.

Wahrscheinlich im ähnlichen Zeitraum könnte es unweit dieser Tat, im Bereich Neumarkt, zu einem weiteren Diebstahl von Tageseinnahmen gekommen sein. Dort lagerte ein Standbetreiber das Papiergeld seines Standes in seinem Fahrzeug. Die Scheine lagen in einer Tüte auf dem Beifahrersitz unter zahlreichen anderen Gegenständen. Vermutlich hier nahm der unbekannte Dieb das Geld aus dem unverschlossenen Auto an sich, ohne dass der Geschädigte dies bemerkte.

In beiden Fällen werden mögliche Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg, 02662-95580, zu melden.

