Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hattert - Körperverletzung und Widerstand

Hattert (ots)

Am Freitag, 01.11.2024, gegen 22:50 Uhr wurde der 37jährige Geschädigte von einem Bekannten durch einen Schlag gegen den Kopf leicht verletzt. Die Strafanzeige gegen den 40jährigen Schläger aus Hachenburg wurde vor Ort aufgenommen, dem Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Sein E-Scooter wurde zur Verhinderung einer möglichen Trunkenheitsfahrt sichergestellt. Kurze Zeit später kehrte der Mann jedoch entgegen der polizeilichen Verfügung zurück und versuchte in die Wohnung zu gelangen, wo er einen vergessenen Gegenstand abholen wollte. Gegen die nun folgende Einleitung der zwangsweisen Durchsetzung des Platzverweises sperrte sich der Mann so stark, dass dies als Widerstandshandlung gewertet werden musste. Dies zog eine weitere Strafanzeige nach sich, weswegen dem alkoholisierten Mann nun eine Blutprobe entnommen werden musste. Den sichergestellten Scooter durfte er nach Ausnüchterung am Folgetag wieder abholen.

