BPOL NRW: Per Untersuchungshaftbefehl Gesuchter widersetzt sich Bundespolizisten

Paderborn - Schloß Neuhaus (ots) - Am Freitagmorgen (13. Dezember) soll ein unbekannter Mann eine Frau am Haltepunkt Paderborn Schloß-Neuhaus unsittlich berührt haben. Die Reisende beabsichtigte gegen 10:30 Uhr einen Zug nach Bielefeld zu nutzen. Bereits auf dem Bahnsteig sei ihr der Unbekannte sehr nah gekommen und gefolgt, woraufhin sie in einem günstigen Moment ...

mehr