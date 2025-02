Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Geparktes Fahrzeug beschädigt, Zeugenaufruf

Gaggenau (ots)

Die Fahrerin eines VW musste am Freitagabend (31.01.2025) nach kurzer Abwesenheit einen Schaden von rund 2.000 Euro an ihrem geparkten Wagen feststellen. Die Autofahrerin hatte ihren grauen Golf gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Rindeschwenderstraße in der mittleren Parkreihe abgestellt und war für etwa 40 Minuten abwesend. Der unbekannte Verursacher des Schadens am hinteren linken Kotflügel, welcher vermutlich ein blaues Fahrzeug führt, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nun suchen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau Zeugen und bitten diese unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell