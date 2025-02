Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, A5 - Sperrung und Ausleitung nach Unfall: Zwei Verletzte

Ettenheim (ots)

Ein Unfall am Donnerstagmorgen im Bereich der Anschlussstelle Ettenheim hat nicht nur zu zwei verletzten Autofahrern, sondern überdies zu einer Sperrung in Fahrtrichtung Basel sowie einem Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro geführt. Derzeit wird der Verkehr an der Anschlussstelle Ettenheim ausgeleitet. Nach ersten Erkenntnissen fuhren einen Volvo-Lenkerin und ein Lastwagenfahrer an der Anschlussstelle Ettenheim hintereinander in Richtung Basel auf die Autobahn. Die Volvo-Fahrerin soll hierbei, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, auf die linke Fahrspur gezogen haben, um den Lastwagen zu überholen. Ein auf der linken Fahrspur herannahender Skoda-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte in das Heck des Volvo. Beide Autos gerieten ins Schleudern und kollidierten mit dem Lastwagen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin und der Skoda-Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht bis mittelschwer verletzt und wurden von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dürften noch etwa eineinhalb Stunden in Anspruch nehmen. Der Verkehr hat sich mittlerweile auf etwa sieben Kilometer Länge angestaut.

/wo

