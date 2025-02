Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzung und Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots)

Am Mittwochabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Bewohnern der Unterkunft in der Lise-Meitner-Straße. Nach ersten Erkenntnissen schlug ein 50-jähriger Mann zwei weitere anwesende Personen. Da der Mann den gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis missachtete, musste er eine Nacht in Gewahrsam auf dem Polizeirevier Offenburg verbringen. Die beiden Geschädigten wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. /em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell