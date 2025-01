Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: 17-Jähriger nach Beschädigung an Fahrrädern vorläufig festgenommen

Dieburg (ots)

Dank einer schnell eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife der Polizeistation Dieburg am Sonntagmorgen (26.1.) einen 17-Jährigen vorläufig festnehmen. Zuvor hatte ein aufmerksamer Zeuge den Mann gemeldet, als dieser dabei war am Bahnhof mehrere Fahrräder zu beschädigen. Noch an den Fahrradparkplätzen nahmen die Beamten den Mann gegen 3.30 Uhr fest. An mindestens sieben Rädern stellten sie Beschädigungen fest bevor sie den 17-Jährigen auf das Polizeirevier verbrachten. Nachdem ein Atemalkoholtest 1,55 Promille ergab, musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands kam der Weiterstädter im Anschluss in eine nahegelegene Fachklinik.

