POL-LIP: Lemgo-Brüntorf. Verkehrsunfall mit Personenschaden - PKW kollidiert mit abgestelltem Traktor.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (07.01.2025) gegen 08:10 Uhr fuhr eine 63-jährige Frau aus Lemgo mit ihrem Ford auf der Papenhauser Straße in Richtung Papenhausen. In Brüntorf kollidierte sie mit einem zur Hälfte auf dem Gehweg und zur Hälfte auf dem Fahrstreifen abgestellten, abgemeldeten Traktor der Marke Kotschenreuther. Die Fahrerin gab an, durch Scheinwerfer des Gegenverkehrs geblendet worden zu sein. Die Frau wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde an der Front stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.

