Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Schwerverletzter bei Verkehrsunfall auf der Herforder Straße.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (07.01.2025) gegen 17:50 Uhr fuhr ein 27-jähriger Mann aus Lemgo mit einem VW Golf auf der Herforder Straße in Richtung Bad Salzuflen. Beim Abbiegen nach links auf den Parkplatz eines Lidl-Marktes übersah er einen 61-jährigen Mann aus Lemgo, der mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) auf dem Fahrradstreifen in Richtung Lemgo unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Der 61-Jährige stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Versorgung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

