POL-LIP: Detmold-Berlebeck. Verkehrsunfall mit Personenschaden - Winterglätte führt zu Kollision.

Am Dienstagmorgen (07.01.2025) gegen 05:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Schlangen mit seinem Hyundai Ioniq die Paderborner Straße in Richtung Berlebeck. Aufgrund winterglatter Fahrbahn geriet er in einer Kurve ins Rutschen und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Ford Tourneo Custom eines 41-jährigen Mannes aus Detmold. Der Fahrer des Ford wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Hyundai entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro, am Ford etwa 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

