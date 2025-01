POL-LIP: Lügde-Rischenau. Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots) - Am Sonntagabend (05.01.2025 - 20:20 Uhr) geriet eine Lagerhalle in der Gasstraße in Brand. Der linke Teil der Halle stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand, während sich das Feuer weiter ausbreitete. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar, auch eine vorsätzliche Tat kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Höhe des Sachschadens ...

mehr