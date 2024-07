POL-RE: Haltern am See: Erste Erkenntnisse zu toter Frau

Recklinghausen (ots) - Haltern am See An der Recklinghäuser Straße brach ein Unbekannter in einen Supermarkt ein. Der Einbruch passierte am Dienstag gegen 01:40 Uhr. Im Kassenbereich nahm er Tabakwaren aus einem Regal mit. Aus dem Regal zog er die Glaseinlegeböden und warf sie auf den Boden. Der Einbruch wurde von Kameras aufgezeichnet. Die Fluchtrichtung des Täters ist unbekannt. Recklinghausen Am frühen ...

mehr