POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Edeka-Markt.

Am Montagabend (06.01.2025) gegen 23:20 Uhr brachen unbekannte Täter über eine Tür in den Edeka-Markt an der Lemgoer Straße ein. Die Einbrecher entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren und flüchteten unerkannt. Eine Durchsuchung des Marktes durch eine Diensthundführerin sowie sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

