Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverbot von drei Jahren wegen Urkundenfälschung und unerlaubter Einreise verhängt

Kehl (ots)

Ein armenischer Staatsangehöriger wurde am Samstag (07.12.) von Beamten der Landespolizei am Busbahnhof in Kehl kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei der vorgelegten litauischen Identitätskarte um eine Totalfälschung handelte. Zudem konnte er keine weiteren aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen, so dass der Verdacht der unerlaubten Einreise bestand. Der 40-Jährige wurde zur Durchführung weiterer Maßnahmen an die Bundespolizei übergeben. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt und der 40-Jährige nach Frankreich zurückgewiesen. Er erhielt ein dreijähriges Einreiseverbot.

