Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Nachdem ein 31-Jähriger ohne gültigen Fahrschein im Zug der Bundespolizei zugeführt wurde, leistete er Widerstand beim Verbringen aus dem Zug.

Ein 31-Jähriger fuhr am 04.12. ohne gültigen Fahrschein in einem Fernverkehrszug. Im Bahnhof Offenburg rief der Zugbegleiter die Bundespolizei hinzu, da sich der Mann nicht ausweisen konnte und den Zug auch nicht verlassen wollte. Der Mann widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen und trat nach den Beamten. Er musste unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aus dem Zug gebracht werden.

Bei der Überprüfung seiner Personalien auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass der ukrainische Staatsangehörige bereits vom Amtsgericht Offenburg wegen exhibitionistischer Handlungen, Widerstandshandlungen und Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten gesucht wurde. Zudem war der Ukrainer bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Während der weiteren Maßnahmen beleidigte der 31-Jährige mehrfach die eingesetzten Beamten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille.

Der wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und mehrerer Beleidigungen dringend Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am darauffolgenden Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenburg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an, da Fluchtgefahr besteht. Der ukrainische Staatsangehörige verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Der 31-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

