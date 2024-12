BPOLI-OG: Festnahme in Kehl

Kehl (ots) - Ein polnischer Staatsangehöriger wurde am Dienstagmittag (03.12.) an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sitzt der 58-Jährige nun 14 Tage in der Justizvollzugsanstalt ein. Am Grenzübergang Kehl-Europabrücke wurde am 03.12. bei einem russischen Staatsangehörigen ...

