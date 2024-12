Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen in Kehl

Kehl (ots)

Ein polnischer Staatsangehöriger wurde am Dienstagmittag (03.12.) an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sitzt der 58-Jährige nun 14 Tage in der Justizvollzugsanstalt ein.

Am Grenzübergang Kehl-Europabrücke wurde am 03.12. bei einem russischen Staatsangehörigen ebenfalls ein Haftbefehl festgestellt. Der 22-Jährige hatte sich in der Vergangenheit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und so einen 20-tägigen Gefängnisaufenthalt abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell