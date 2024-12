Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Europäischer Haftbefehl vollstreckt

Kehl (ots)

Ein 39-jähriger tschechischer Staatsangehöriger wurde am Montagnachmittag (02.12.) in einem grenzüberschreitenden Regionalzug am Bahnhof Kehl kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er von den tschechischen Behörden mit europäischem Haftbefehl gesucht wurde. Er war in der Vergangenheit wegen verschiedener Eigentumsdelikte strafrechtlich in Erscheinung getreten. Darüber hinaus wurden bei der Durchsuchung seiner Person ein Einhandmesser sowie verschiedene verbotene Substanzen wie Kokain und Methadon aufgefunden. Die Bundeszollverwaltung übernimmt diesbezüglich die weiteren Ermittlungen. Nach der richterlichen Vorführung wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht und wartet auf seine Auslieferung nach Tschechien.

