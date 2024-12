Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisender in Zug bestohlen

Bundespolizei warnt vor Taschendieben

Baden-Baden (ots)

Auf Bahnhöfen und in Zügen sind immer mehr professionell agierende Banden unterwegs, die mithilfe verschiedener Tricks die Wertgegenstände von Reisenden entwenden. Die Täter gehen dabei oft arbeitsteilig vor und sind gut organisiert. Innerhalb von nur wenigen Sekunden sind Geldbeutel, Kreditkarten oder das Handy verschwunden.

Opfer von Taschendieben wurde gestern Nachmittag auch ein Reisender in einem Regionalzug auf der Fahrt von Offenburg nach Baden-Baden. Der 65-jährige deutsche Staatsangehörige hatte laut eigenen Angaben sein Smartphone vor sich auf dem Tisch abgelegt. Ein Unbekannter hatte dieses beim Halt des Zuges im Bahnhof Baden-Baden im Vorbeilaufen entwendet und konnte anschließend über die Unterführung flüchten.

Tipps der Bundespolizei, um sich vor einem Taschendiebstahl zu schützen:

Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

Behalten Sie die Gepäckstücke im Blick. Seien sie besonders achtsam, wenn Sie das Gepäckstück abstellen müssen. Fixieren Sie in seinem solchen Fall Ihr Gepäck nach Möglichkeit, etwa zwischen den Beinen. Größere Gepäckstücke, die im Zug nicht in der Nähe Ihres Sitzplatzes untergebracht werden können, sichern Sie am besten in einem Schließfach am Wagenende oder mit einem Gepäck- oder Fahrradschloss.

Seien Sie achtsam, zum Beispiel wenn Sie angerempelt werden oder Ihre Kleidung scheinbar unbeabsichtigt beschmutzt wird. Dies könnte ein Trick sein, um an Ihr Geld zu gelangen.

