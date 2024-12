Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme auf dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Rheinmünster (ots)

Am Sonntagmorgen (08.12.) wurde ein bulgarischer Staatsangehöriger bei einer Sichtung eines Fluges aus Sofia am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden von Beamten der Bundespolizei festgenommen. Gegen den 46-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor, außerdem sollte sein Führerschein eingezogen werden. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sitzt er eine 25-tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell