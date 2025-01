Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Einbruch in Kfz-Werkstatt - Reifen gestohlen.

Lippe (ots)

In der Zeit von Freitag (03.01.2025) 14 Uhr bis Sonntag (05.01.2025) 11 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Garage auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Hamelner Straße ein. Sie entwendeten 16 hochwertige Pkw-Reifen verschiedener Marken. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Wert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

