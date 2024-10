Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Reanimation verläuft erfolgreich

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Am 19. August 2024 geht um 8:59 Uhr ein Notruf in der Leitstelle des Rheingau-Taunus-Kreises ein. Der Anrufer sagt, er habe Symptome wie bei einem Herzinfarkt, starke Schmerzen im linken Arm, Übelkeit und starkes Unwohlsein und Engegefühl. Marco, Einsatzbearbeiter der Leitstelle, alarmiert den Rettungsdienst noch während des Telefonats.

Um 9:03 Uhr erreichen die Notfallsanitäter Patrick und Paul die Adresse des Anrufers. Nur wenig später erscheinen dort auch die Notärztin Rahel und Rettungssanitäterin Sindy. Noch ist der Patient ansprechbar.

Doch im weiteren Verlauf kommt es zu einem Kammerflimern und einem Herz-Kreislaufstillstand. Der RTW muss auf der Fahrt ins Krankenhaus auf der Bundesstraße anhalten und den Patienten reanimieren. Dann geschieht das, was wir häufig aus Filmen kennen, was so aber in der Realität nur extrem selten vorkommt. Er kommt bereits nach wenigen Minuten Reanimation wieder zu Bewusstsein.

Der RTW trifft um 9:55 Uhr in Wiesbaden in der HSK ein, wo der Patient operiert wird. Heute, knapp zwei Monate später haben er und seine Frau sich bei den beteiligten Personen bedankt. "Es ist ein sehr gutes Gefühl, sich mit jemandem zu unterhalten, um dessen Leben man noch vor kurzem gekämpft hat und dem es jetzt wieder gut geht.", sagt Marco.

Dass er heute noch am Leben ist und keine erheblichen Schäden davon getragen hat, liegt zum einen an der sehr guten Arbeit von Disponenten und Rettungskräften. Aber auch dass der Patient sportlich aktiv ist, wodurch er ein starkes Herz hat und dass er rechtzeitig den Notruf abgesetzt hat, war ausschlaggebend für eine erfolgreiche Reanimation.

Dem Patienten war es ein Herzenswunsch den Dank an seine Retter persönlich in einem Gespräch zu überbringen. Wir sind wirklich glücklich darüber, dass es ihm heute wieder gut geht und freuen uns herzlich über das persönliche Dankeschön.

